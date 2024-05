Fiorentina a Bruges | semifinale di Conference - una stagione in un match Dubbio Bonaventura

(Di martedì 7 maggio 2024) Firenze, 7 maggio 2024 – Laè partita poco prima delle 15 di martedì 7 maggio per Ostenda. Gruppo al completo. La squadra è arrivata ae quindi ha fatto visita al campo. I viola si giocano unaintera. Mille tifosi viola in arrivoL’accesso alla finale diè considerato l’obbiettivo minimo di questa, che vuole a tutti i costi raggiungere il traguardo. Italiano e i giocatori sono motivati: il team sente in modo particolare la partita. L’obbiettivo è quello di utilizzare tutti i big che hanno dato forfait a Verona: Nico Gonzalez, Belotti, Arthur,e Beltran. E’ una partita da dentro o fuori ed è un obbiettivo importante per tanti. Tutti i giocatori in scadenza o a fine prestito vorrebbero rivedere ...

Il Bruges ci crede in vista della semifinale di ritorno di Conference League da giocare in casa contro la Fiorentina: “Abbiamo tanta fiducia in vista della gara di domani, mi fido dei miei giocatori che fin qui hanno fatto molto bene. Il gruppo ha ...

Pronostico Bruges-Fiorentina, migliori quote e pronostico - Pronostico bruges-fiorentina, migliori quote e pronostico - Tra la fiorentina e la seconda finale consecutiva di Conference League c'è il bruges. Un avversario ostico, battuto per 3-2 al Franchi grazie ad un gol in extremis di Nzola. Quote equilibrate, serve ...

Fiorentina, Italiano: "Brugge sarà aggressivo, Nzola in grande crescita" - fiorentina, Italiano: "Brugge sarà aggressivo, Nzola in grande crescita" - Italiano, le sue parole in vista di Brugge-fiorentina "Il pensiero è quello di una seconda finale e di riuscire ad arrivare come l’anno scorso a completare il percorso. Vogliamo giocarci il trofeo, ma ...

Fiorentina, Italiano pre Bruges: "Vogliamo continuare, ma è un percorso già positivo" - fiorentina, Italiano pre bruges: "Vogliamo continuare, ma è un percorso già positivo" - CONFERENCE LEAGUE - Il tecnico della fiorentina ha parlato alla viglia della semifinale di ritorno contro i Club Brugge: "Vogliamo continuare, ma è un percorso ...