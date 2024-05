Sassuolo e Udinese fermano Inter e Napoli - ma per la salvezza i bookie dicono Verona

Lotta Salvezza - il SASSUOLO ci spera ancora; EMPOLI - dove sono i gol? Lotta Salvezza, il SASSUOLO torna a sperarci, mentre l’EMPOLI è in crisi: i toscani non riescono più a segnare Con la vittoria contro l’Inter, il SASSUOLO ha riacceso la Lotta Salvezza. Per i neroverdi si riaccende la speranza, ma la squadra di ...

Sassuolo - il risveglio dopo l’impresa. La salvezza è un po’ più lontana di Stefano Fogliani Sassuolo Avviso ai naviganti. Per salvarsi, al Sassuolo, servirà un’autentica impresa. La vittoria sull’Inter va in archivio tra la sorpresa dei più, certo, ma il Sassuolo ha avuto pochissimo tempo per festeggiarla a dovere, ...