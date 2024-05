Real Madrid | il Real Madrid ha i suoi ‘cannoni’ pronti contro il Bayern

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di martedì 7 maggio 2024) 2024-05-07 19:05:30 Ecco quanto riportato poco fa, dalla Spagna, precisamente su Marca: Ouna delle chiavi per ilè ancora una volta ad un passo dalla vittoria Campionato e Champions E’ la sua forza da gol. Questa volta non ha la figura di a Benzema scatenato di fronte al gol siglato 44 punti la stagione dell’ultima doppietta nel 21-22, ma sono tanti i calciatori dal tiro acuto. Dopo il gol di Brahma a Cadice, Ancelotti Ha già cinque giocatori con 10 o più gol: Bellingham (22), Vinicius (21), Rodrygo (17), Joselu (14) e Brahim (10). Artiglieria pesantealla ricerca di una vittoria che li metta in Finale di Champions League. Ancelotti Ha i“cannoni”per la battaglia di mercoledì. Un attacco che ha lasciato il ...