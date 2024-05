L’associazione Senza Tempo protagonista ai Giochi romani di Nimes

(Di martedì 7 maggio 2024) Sarzana (La Spezia) 7 maggio 2024 - Si tratta di una delle più grandi e importanti rievocazioni storiche alla quale partecipano gruppi in costume e comparse provenienti da tutta Europa. Ac’era anche il gruppo sarzaneseguidato da Simone Del Greco che ha fatto parte della Terza Legio Consolare occupandosi anche della regia dell’evento. Allo spettacolo erano schierati legionari, corte imperiale, cavalieri e carri da combattimento all’interno dell’anfiteatro della città che può contenere fino a 24 mila spettatori. Il tema dei Grandivaria di anno in anno mettendo in evidenza un momento importante della storia antica. Si susseguono vari scenari con dimostrazioni di volteggio equestre, lotta tra gladiatori e corse delle bighe. Il prossimo appuntamento ...

Il film: War Is Over! Inspired By The Music Of John & Yoko , 2023. Diretto da: Dave Mullins. Genere: Animazione. Cast: Jake McLean (Performance Capture Performer. Durata: 11 minuti. Dove l’abbiamo vista: Al cinema, in anteprima stampa ed in ...

Met Gala 2024, pagelle look: Zendaya regina (10), Jennifer Lopez brilla (9), Demi Moore senza età (10), Damiano dei Maneskin look di coppia (7,5) - Met Gala 2024, pagelle look: Zendaya regina (10), Jennifer Lopez brilla (9), Demi Moore senza età (10), Damiano dei Maneskin look di coppia (7,5) - Nella notte più glamour di New York, il Metropolitan Museum of Art si è trasformato in un bosco incantato. Una vera parata di dee ha sfilato ...

Harry a Londra senza Meghan, salta l'incontro con Carlo: «Il Re ha troppi impegni, ha deciso di non vederlo». Il Principe ospite di un hotel - Harry a Londra senza Meghan, salta l'incontro con Carlo: «Il Re ha troppi impegni, ha deciso di non vederlo». Il Principe ospite di un hotel - Il figliol prodigo è tornato a casa. Il principe Harry, 39 anni, è nel Regno Unito per celebrare mercoledì 8 maggio il decimo anniversario degli Invictus Games.

Protezione Antivirus in Tempo Reale: Cos'è e Quando Usarla - Protezione Antivirus in tempo Reale: Cos'è e Quando Usarla - Guida agli antivirus con protezione in tempo reale: come funzionano e come scegliere il migliore (gratis e a pagamento).