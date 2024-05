I 14 migliori Montepulciano tra Abruzzo e Marche al di sotto di 20 euro scelti dal Gambero Rosso

(Di martedì 7 maggio 2024) Il vitignoè stato confuso in passato con il sangiovese, con il quale comunque mostra una parentela abbastanza stretta. Inha una posizione di privilegio: è infatti l’uva più diffusa della regione, e se ne produce sia la versione rossa che quella rosata, il Cerasuolo. Trova la sua culla nella Valle Peligna, parte centro-meridionale della regione, da dove si sarebbe diffuso nel resto dell'e nelle regioni limitrofe. È coltivato con successo anche nelle, dove si esprime con grande eleganza nelConero e più sporadicamente in Umbria, Lazio, Molise e Puglia. Quando viene allevato secondo criteri di bassa produttività dà un vino intenso e caldo, asciutto, morbido, dai profumi fruttati e dibosco; ha inoltre ottime possibilità ...

Quando in Abruzzo si parla di vino rosso, è palese che si stia parlando di Montepulciano . Il vitigno del resto trova la sua culla nella Valle Peligna, nella parte centro-meridionale della regione, e da qui si sarebbe diffuso nel resto dell'Abruzzo ...

Se una celebre rivista internazionale come Wine Enthusiast ha decretato nel 2023 l’Abruzzo regione vinicola dell’anno, un motivo ci sarà. I critici americani hanno individuato nella regione adriatica un mix di tradizione e innovazione che stupisce ...

