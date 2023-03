Ginevra Lamborghini, la rivelazione: «Ecco chi deve vincere il GfVip» (Di venerdì 24 marzo 2023) Chi vincerà questa edizione del Grande Fratello Vip? È difficile fare pronostici ma, i telespettatori non vedono l'ora di scoprirlo. Sul web, oltre al pubblico anche gli ex... Leggi su leggo (Di venerdì 24 marzo 2023) Chi vincerà questa edizione del Grande Fratello Vip? È difficile fare pronostici ma, i telespettatori non vedono l'ora di scoprirlo. Sul web, oltre al pubblico anche gli ex...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... luuciaaa22 : perciò, questo è di nuovo un ginevra lamborghini stan account #gintonic - NeroNyeo : @BeTheSunshine4 Ha la spocchia che non si può permettere il parrucchiere, che invece dovrebbe avere e si potrebb… - Filifilippo3333 : RT @gentilmenteio: Ovviamente Riccardo Fogli non sarà ammesso in studio perché ha insultato un personaggio fantasy, ma Ginevra Lamborghini… - RegalinoV : Gf Vip, Ginevra Lamborghini ha messo gli occhi su Nikita Pelizon? Le sue parole sorprendono - redazionerumors : Ospite dell'ultima puntata di Casa Chi, Ginevra Lamborghini ha raccontato i dettagli della chiusura con Antonino Sp… -