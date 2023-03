GF Vip 7, il Codacons asfalta la conduzione di Signorini, al suo posto Barbara D’Urso? (Di venerdì 24 marzo 2023) Il Presidente del Codacons, Carlo Rienzi, ha criticato il conduttore del Grande Fratello Vip 7, Alfonso Signorini, affermando che il reality non ha nulla da offrire se non giovani che non fanno nulla tutto il giorno. Rienzi ha espresso preoccupazione anche per la prossima edizione dell‘Isola dei Famosi. Tuttavia, Signorini ha continuato a condurre il programma cercando di mantenere alta l’attenzione del pubblico. Anche la precedente conduttrice del Grande Fratello, Barbara D’Urso, è stata criticata dal Presidente del Codacons, anche se la sua conduzione è stata descritta in un certo senso migliore. Si attende di vedere se le parole di Rienzi avranno un effetto sui vertici di casa Mediaset, che potrebbero decidere di cambiare rotta. GF Vip 7, le critiche del ... Leggi su anticipazionitv (Di venerdì 24 marzo 2023) Il Presidente del, Carlo Rienzi, ha criticato il conduttore del Grande Fratello Vip 7, Alfonso, affermando che il reality non ha nulla da offrire se non giovani che non fanno nulla tutto il giorno. Rienzi ha espresso preoccupazione anche per la prossima edizione dell‘Isola dei Famosi. Tuttavia,ha continuato a condurre il programma cercando di mantenere alta l’attenzione del pubblico. Anche la precedente conduttrice del Grande Fratello,, è stata criticata dal Presidente del, anche se la suaè stata descritta in un certo senso migliore. Si attende di vedere se le parole di Rienzi avranno un effetto sui vertici di casa Mediaset, che potrebbero decidere di cambiare rotta. GF Vip 7, le critiche del ...

