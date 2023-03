Euro 2032, è ufficiale: Roma si candida ad ospitare gli Europei di Calcio (Di venerdì 24 marzo 2023) Roma – La Giunta capitolina ha approvato ufficialmente la candidatura di Roma ad ospitare i campionati di Calcio Uefa Euro 2032 nell’ambito della proposta italiana coordinata dalla FIGC. La delibera contiene la sottoscrizione dei vari documenti necessari, tra cui l’Host City Agreement che definisce gli obiettivi e gli strumenti per supportare al meglio l’organizzazione dell’evento. “Roma è tornata ad essere protagonista dei grandi eventi e potrà certamente rappresentare un punto di forza della candidatura italiana ad ospitare gli Europei di Calcio del 2032”, ha commentato il Sindaco Roberto Gualtieri. “Dopo il Giubileo 2025 e l’auspicabile assegnazione di Expo 2030, si ... Leggi su ilfaroonline (Di venerdì 24 marzo 2023)– La Giunta capitolina ha approvato ufficialmente latura diadi campionati diUefanell’ambito della proposta italiana coordinata dalla FIGC. La delibera contiene la sottoscrizione dei vari documenti necessari, tra cui l’Host City Agreement che definisce gli obiettivi e gli strumenti per supportare al meglio l’organizzazione dell’evento. “è tornata ad essere protagonista dei grandi eventi e potrà certamente rappresentare un punto di forza dellatura italiana adglipei didel”, ha commentato il Sindaco Roberto Gualtieri. “Dopo il Giubileo 2025 e l’auspicabile assegnazione di Expo 2030, si ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... TgLa7 : #Calcio: Euro 2032, Roma è ufficialmente candidata - AleCampana01 : EURO 2032: ROMA È UFFICIALMENTE CANDIDATA La Giunta capitolina ha approvato ufficialmente la candidatura di Roma a… - FabPluto : Unico modo per qualificarsi comuqnue... Abodi: 'Candidatura Euro 2032 su misura per l'Italia' - asfcim : @misspiaze_ Ora capisci perché ci stiamo candidando come ospitanti di Euro 2032 - CagliariNews24 : Euro 2032, Abodi: «La doppia assegnazione ci consente di sapere nove anni prima chi ospiterà gli europei, ci auguri… -