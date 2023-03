Campionato Serie C, il programma gare della 23ª giornata (Di venerdì 24 marzo 2023) Foto da pagina Facebook Linkem Res Roma VIII (© Ph. Sport Reporter Roberto Bettacchi) La Serie C, torna in campo domenica 26 marzo, per disputare la 23ª giornata del Campionato nazionale con calcio di inizio alle ore 14.30, ad eccezione del match Trastevere-Academy Sant’Agata (C) che anticipa alle 11.30, a seguire Palermo-Frosinone (C) alle 14.30, Roma-Women Lecce (C) alle 15 e Città di Pontedera-Real Meda (A) alle 16.30. Per la giornata Internazionale contro la discriminazione razziale, nei week-end del 25-26 marzo e del 1-2 aprile la grande famiglia della Lega Nazionale Dilettanti si mobiliterà a sostegno della campagna promossa dalla FIGC, #unitidaglistessicolori, con la partecipazione di tutti i protagonisti del calcio italiano. Sarà articolato nel modo di seguito specificato: fine ... Leggi su seriea24 (Di venerdì 24 marzo 2023) Foto da pagina Facebook Linkem Res Roma VIII (© Ph. Sport Reporter Roberto Bettacchi) LaC, torna in campo domenica 26 marzo, per disputare la 23ªdelnazionale con calcio di inizio alle ore 14.30, ad eccezione del match Trastevere-Academy Sant’Agata (C) che anticipa alle 11.30, a seguire Palermo-Frosinone (C) alle 14.30, Roma-Women Lecce (C) alle 15 e Città di Pontedera-Real Meda (A) alle 16.30. Per laInternazionale contro la discriminazione razziale, nei week-end del 25-26 marzo e del 1-2 aprile la grande famigliaLega Nazionale Dilettanti si mobiliterà a sostegnocampagna promossa dalla FIGC, #unitidaglistessicolori, con la partecipazione di tutti i protagonisti del calcio italiano. Sarà articolato nel modo di seguito specificato: fine ...

