Osimhen potrebbe diventare il primo calciatore del Napoli a vincere scudetto e titolo di capocannoniere (Di giovedì 23 marzo 2023) Victor Osimhen potrebbe diventare il primo calciatore della storia del Napoli a vincere contemporaneamente scudetto e titolo di capocannoniere. Lo scrive la Gazzetta dello Sport. Mai nessuno c’è riuscito prima, nel Napoli, nemmeno Maradona, Cavani e Higuain. “Fra i tanti record che Victor Osimhen sta abbattendo a suon di gol e prestazioni straordinarie ce n’è uno assolutamente unico per Napoli. Quasi certamente sarà il primo azzurro in assoluto a vincere scudetto e titolo di cannoniere in Serie A. Infatti da Diego Armando Maradona a Edinson Cavani a Gonzalo Higuain – gli altri ad aver vinto la ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 23 marzo 2023) Victorildella storia delcontemporaneamentedi. Lo scrive la Gazzetta dello Sport. Mai nessuno c’è riuscito prima, nel, nemmeno Maradona, Cavani e Higuain. “Fra i tanti record che Victorsta abbattendo a suon di gol e prestazioni straordinarie ce n’è uno assolutamente unico per. Quasi certamente sarà ilazzurro in assoluto adi cannoniere in Serie A. Infatti da Diego Armando Maradona a Edinson Cavani a Gonzalo Higuain – gli altri ad aver vinto la ...

