Migranti | Schlein critica la linea del governo Meloni | “Fa le domande sbagliate all’Ue | bisogna superare il regolamento di Dublino”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 23 marzo 2023) “IIitaliano fa lesulla questione. Sembra che le conclusioni del Consiglio non annuncino particolari nuove misure. Su questo c’è la lettera di Ursula von der Leyen. Io dico, e dico anche alitaliano, che celebra la grande attenzione che ottiene in questa sede su questo tema, che quella non è la strada giusta. Dovrebbero invece chiedere una maggiore condivisione delle responsabilità sull’accoglienza, quindi superando ildi, ottenendo una missione europea di ricerca e soccorso in mare. Perchè dove non ci sono, e dove non arrivano, purtroppo, le motovedette della guardia costiera e le organizzazioni non governative, vediamo ancora tragedie e stragi in mare”. Lo ha detto la segretaria ...