Meret come Osimhen | creata maschera protettiva per il portiere

Ad annunciare la realizzazione della protezione per il portiere dell'Italia è stata l'Ortopedia Ruggiero che aveva creato anche quella per il bomber nigeriano: " Alexora ha una difesa extra ...... mentree Politano dovrebbero accomodarsi in panchina. La Nazionale arriva all'esordio di ... la sua seconda patria sportiva e non solo,ricordato da Mancini in conferenza stampa. Una ...Napoli . Sosta della nazionale, cheda tradizione porta lo spauracchio infortuni. La preoccupazione è sempre la stessa: ossia che ... in particolare con i tre italiani, Di Lorenzo, Politano e,...

Maschera protettiva al volto anche per Alex Meret. Dopo un problema fisico accusato nell'ultima partita di campionato contro il Torino, anche il portiere del Napoli necessiterà adesso della maschera ...Federico Pastorello, agente di Alex Meret, ai microfoni di TMW, parla del futuro e del presente del portiere azzurro. “Sono contento per Alex, ha dovuto giocare cinque gare col mercato aperto in una ...