LIVE Settimana Coppi&Bartali 2023, tappa di oggi in DIRETTA: Calzoni prova ad evadere dal gruppo (Di giovedì 23 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA VOLTA A CATALUNYA 14.41 Il plotone ha provato subito a rispondere all’attacco di Calzoni, soprattutto Soudal-Quick Steop ed EF Education-Easypost. 14.38 Anche perché il gruppo, grazie alla sua azione, si è riportato a 356” da Luke Rowe (Ineos), Antonio Nibali (Astana), Patrick Gamper (Bora Hansgrohe), Lawson Craddock (Jayco AlUla), Dimitri Peyskens (Bingoal), Andrea Garosio (Eolo Kometa), Luca Covili (Green Project Bardiani), Alois Charrin (Tudor) e Jhonatan Restrepo (Shimano Sidermec). 14.36 Attacco di Walter Calzoni (Q36.5) in gruppo! Vuole provare a riportarsi sulla fuga! 14.33 Intanto il gruppo sta perdendo pezzi, i velocisti rimasti ... Leggi su oasport (Di giovedì 23 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLA VOLTA A CATALUNYA 14.41 Il plotone hato subito a rispondere all’attacco di, soprattutto Soudal-Quick Steop ed EF Education-Easypost. 14.38 Anche perché il, grazie alla sua azione, si è riportato a 356” da Luke Rowe (Ineos), Antonio Nibali (Astana), Patrick Gamper (Bora Hansgrohe), Lawson Craddock (Jayco AlUla), Dimitri Peyskens (Bingoal), Andrea Garosio (Eolo Kometa), Luca Covili (Green Project Bardiani), Alois Charrin (Tudor) e Jhonatan Restrepo (Shimano Sidermec). 14.36 Attacco di Walter(Q36.5) in! Vuolere a riportarsi sulla fuga! 14.33 Intanto ilsta perdendo pezzi, i velocisti rimasti ...

