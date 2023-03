LIVE Italia-USA 4-7 | Mondiali curling femminile in DIRETTA | un punto per le azzurre nel settimo end

(Di giovedì 23 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16:11 Inizia l’ottavo end. C’è bisogno di un piccolo aiuto da parte delle americane per riaprire questo match. 16:07 Strana scelta delle, che dopo un lungo parlamentare decidono di forzare una difficilissima doppia bocciata con appoggio sulla stone a, che non riesce. Soltanto un punticino per l’, che si porta sul 4-7 a tre end dal termine. 16:04 Peterson riesce a togliere una pietrana dalla zona. Serve una magia di Constantini. 16:01 Perfetto il primo tiro di Stefania Constantini, che elude le guardie e piazza la seconda pietra aper l’. Vediamo Peterson come risponderà. 15:58 Ultimi due tiri. C’è una pietra azzurra a, ma altre ...

LIVE Italia-USA 0-3, Mondiali curling femminile in DIRETTA: primo end da dimenticare per le azzurre OA Sport

