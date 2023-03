La nuova Renault Austral garantisce prestazioni quasi sportive (Di giovedì 23 marzo 2023) La Renault Austral si inserisce in uno dei segmenti dove la concorrenza è maggiore, quello dei crossover di medie dimensioni, dove è più difficile distinguersi dagli altri. Questo accade sia per ragioni numeriche, visto che praticamente tutti i costruttori hanno la loro proposta, sia perché ci sono delle scelte obbligate in termini di dimensioni, prezzi e prestazioni. Così, la nuova Renault Austral va apprezzata già solo perché si prende il rischio di provare a dire qualcosa di nuovo. Rispetto alla Kadjar, di cui prende il posto, rappresenta un radicale cambio di passo, sia dal punto di vista del design che da quello tecnologico e meccanico. Le linee morbide hanno lasciato spazio a dei tratti più netti e a una gestione dei volumi che rende l'auto più imponente, mentre sotto il cofano ... Leggi su gqitalia (Di giovedì 23 marzo 2023) Lasi inserisce in uno dei segmenti dove la concorrenza è maggiore, quello dei crossover di medie dimensioni, dove è più difficile distinguersi dagli altri. Questo accade sia per ragioni numeriche, visto che praticamente tutti i costruttori hanno la loro proposta, sia perché ci sono delle scelte obbligate in termini di dimensioni, prezzi e. Così, lava apprezzata già solo perché si prende il rischio di provare a dire qualcosa di nuovo. Rispetto alla Kadjar, di cui prende il posto, rappresenta un radicale cambio di passo, sia dal punto di vista del design che da quello tecnologico e meccanico. Le linee morbide hanno lasciato spazio a dei tratti più netti e a una gestione dei volumi che rende l'auto più imponente, mentre sotto il cofano ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MacchineEdili : Una nuova area a Lione destinata all'innovazione: qual è la mission dell'iniziativa CampX Lyon di Renault Trucks ?… - lagenda70889069 : Scopri Nuova Renault Megane E-Tech 100% electric alla Concessionaria Rabino di Avigliana e Pinerolo AZIENDE, auto,… - ChiaraCompagnuc : Nuova Renault Austral 2023, Suv che si fa notare per design, tecnologia e comodità e prezzo-qualità… - AngelaRiMattia : @renaultitalia Il dispiacere è il mio! Visto che @renaultitalia @renault_fr @renaultgroup NON SI INTERESSI AI PROPR… - MotoriSuMotori : Renault Multi-Mode: come funziona la nuova trasmissione automatica del costruttore francese - -