La Fed rialza i tassi ma più dell' inflazione spaventa la tenuta delle banche Usa

Leggi su panorama

(Di giovedì 23 marzo 2023) Un rialzino. La Fed dopo nove rialzi consecutivi continua nella sua politica monetaria, ma alza isolo di 25 punti. La crisi bancariae ultime settimane entra a gamba tesa nelle decisionia banca centrale americana. Il presidente Powell rassicura (“il sistema bancario Usa è sano e resiliente, ma siamo pronti a usare tutti gli strumenti a disposizione per mantenere al sicuro il sistema bancario”) e non arretra (“non è previsto un primo taglio aientro la fine di quest’anno”). “Si è scelta una via mediana, un compromesso per dare un doppio segnale. Segnale A: si continua a usare la leva deiper rispondere alla dinamica inflattiva. Segnale B: si vede una turbolenza nei mercati che induce a procedere con più cautela, per non stressare il sistema bancario. Si è cercato di dare un ...