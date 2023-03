Italia-Inghilterra | probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming

(Di giovedì 23 marzo 2023) Inizierà contro l'il percorso di qualificazione agli Europei 2024 per l'di Roberto Mancini. Gli azzurri, campioni d'Europa in carica ed inseriti nel gruppo C, affronteranno gli uomini di Southgate giovedì...

- Gli Azzurri in campo allo stadio Maradona per il primo degli otto match di qualificazione agli Europei di Germania. Attenzione per la sicurezza: città blindata per il timori di scontri con gli ...Iniziano le partite di qualificazione agli Europei del 2024 con in campo anche l'campione in ... L'sembra avere qualcosa in più a livello tecnico, eppure anche negli ultimi precedenti ...Stasera contro l'sarà la prima volta per la nazionale di Mancini al "Maradona", la ventiseiesima in assoluto dell'a Napoli. Una storia ricca di gol e di fascino, quella tra la ...

Mancini punta su Retegui in attacco e su due dell’Inter tra centrocampo e difesa. ULTIME - A Napoli è serata di gala: c’è Italia-Inghilterra. Due dell’Inter in campo: Francesco Acerbi in difesa e ...A Napoli il ct con ogni probabilità si affiderà al centrocampo titolare che tanto aveva fatto bene all'Europeo, l'attacco sarà guidato invece da Mateo Retegui ...