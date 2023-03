Inter | senti Lindelof | 'Voglio giocare | valuterò l'opzione migliore'

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Inter_Scout : RT @Dottor_Strowman: @scvgIia @Inter_Scout Senti sto merda @PandArancio - Dottor_Strowman : @scvgIia @Inter_Scout Senti sto merda @PandArancio - news24_inter : #Inter, senti Di Canio: «I nerazzurri devono essere più continui» - news24_inter : #Inter, senti #Adani: «Retegui è un animale famelico. Può crescere ancora» - infoitsport : Serie A - Inter, senti Gosens: 'Non sono quello che l'Inter sperava di comprare' -

... Scorpione prudente 22 Marzo Sport Milan,Vieri: 'Per la Champions scelgo loro' 22 Marzo ... 'Solo squadre rissose' 22 Marzo Sport, Pedullà sull'arbitro Chiffi: 'Non può farlo' 22 Marzo ......Vieri: 'Per la Champions scelgo loro' Ultime notizie Sport Milan,Vieri: 'Per la ... 'Solo squadre rissose' 22 Marzo Sport, Pedullà sull'arbitro Chiffi: 'Non può farlo' 22 Marzo ......Vieri: 'Per la Champions scelgo loro' Ultime notizie Sport Milan,Vieri: 'Per la Champions scelgo loro' 22 Marzo Sport Cassano su Mourinho: 'Solo squadre rissose' 22 Marzo Sport, ...

Inter, senti Lindelof: "Voglio giocare, in estate valuterò l'opzione ... L'Interista

Di seguito la formazione riportata su Sky Sport 24. Tra i probabili undici scelti dal CT Mancini per Italia-Inghilterra ci sono due giocatori dell’Inter. Fonte: Sky Sport 24 Tra gli undici selezionati ...Diventa sempre più difficile l'operazione di mercato appannaggio dei nerazzurri: l'ivoriano ex Milan adesso si è preso i cuori dei tifosi del Barcellona ...