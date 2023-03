Il Signore degli anelli: Gollum, il trailer del videogioco mostra spettacolari paesaggi e scene d'azione (Di giovedì 23 marzo 2023) Gollum è il protagonista del nuovo videogioco tratto dalla saga Il Signore degli anelli e il trailer regala delle sequenze inedite. PlayStation ha condiviso l'atteso trailer di The Lord of the Rings: Gollum, il videogioco che racconterà la storia del personaggio portato sul grande schermo da Andy Serkis. Il video mostra Gollum alle prese con la ricerca del suo tesoro, ovvero l'anello, in vari luoghi della Terra di Mezzo e mentre si trova a Mordor. Gollum, come rivela il filmato promozionale, incontrerà anche personaggi come Gandalf e dovrà affrontare numerosi pericoli nella sua avventura. Il personaggio si ritroverà alle prese con la lotta tra il bene e il male e tra l'oscurità e la ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 23 marzo 2023)è il protagonista del nuovotratto dalla saga Ile ilregala delle sequenze inedite. PlayStation ha condiviso l'attesodi The Lord of the Rings:, ilche racconterà la storia del personaggio portato sul grande schermo da Andy Serkis. Il videoalle prese con la ricerca del suo tesoro, ovvero l'anello, in vari luoghi della Terra di Mezzo e mentre si trova a Mordor., come rivela il filmato promozionale, incontrerà anche personaggi come Gandalf e dovrà affrontare numerosi pericoli nella sua avventura. Il personaggio si ritroverà alle prese con la lotta tra il bene e il male e tra l'oscurità e la ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... letture_org : Joyce impiegò 16 anni per scrivere il 'Finnegans Wake' mentre a Victor Hugo ne servirono 15 per 'I Miserabili'; 12… - Valluch1 : Quel fregno di mio cugino ha la versione estesa del signore degli anelli e meo dice ora in piena sessione di esami. Dio ni. - magdassssss : @AmiciUfficiale Linus: assomigli a un elfo del signore degli anelli - LoSferico1 : @AutogriLLocryp Il signore degli anelli. È uguale - LokiBaggins : @roberta88grace la tua collezione tolkieniana ?? invidio molto l’edizione Bompiani deluxe del signore degli anelli, l’unica che mi manca -