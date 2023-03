Greta sacerdotessa cum laude: il green è ufficialmente religione (Di giovedì 23 marzo 2023) Uno legge delle cose e assume improvvise mutazioni genetiche. Dr Jeckyll e mr Hyde, Marnie Bannister e Satanik, Tananai e Ozzy Osbourne, il dottor Osbourne e Goblin, il mite cronista e Alberto Sordi: a scemo! A ‘mbecille! Eh, debbono essercene non pochi all’università di Helsinki, e pure questo Tuomas Heikkilä, definito da la Stampa “il maggiordomo del papa”, dev’essere un tipo notevole, a quanto pare un teologo, uno storico finnico, uno capace di simili esplorazioni del cialtronesco: “La Facoltà di Teologia studia le questioni centrali dell’umanità. Le più grandi speranze e paure. Le maggiori minacce odierne, come il cambiamento climatico, la perdita della natura e le guerre, sono problemi causati dall’uomo”. Che uno più che altro pensa al dottor Tomas di Lino Banfi, quello “la vostra soddisfazione è il nostro miglior premio, piripiripì”. La nostra soddisfazione sarebbe che il nordico ... Leggi su nicolaporro (Di giovedì 23 marzo 2023) Uno legge delle cose e assume improvvise mutazioni genetiche. Dr Jeckyll e mr Hyde, Marnie Bannister e Satanik, Tananai e Ozzy Osbourne, il dottor Osbourne e Goblin, il mite cronista e Alberto Sordi: a scemo! A ‘mbecille! Eh, debbono essercene non pochi all’università di Helsinki, e pure questo Tuomas Heikkilä, definito da la Stampa “il maggiordomo del papa”, dev’essere un tipo notevole, a quanto pare un teologo, uno storico finnico, uno capace di simili esplorazioni del cialtronesco: “La Facoltà di Teologia studia le questioni centrali dell’umanità. Le più grandi speranze e paure. Le maggiori minacce odierne, come il cambiamento climatico, la perdita della natura e le guerre, sono problemi causati dall’uomo”. Che uno più che altro pensa al dottor Tomas di Lino Banfi, quello “la vostra soddisfazione è il nostro miglior premio, piripiripì”. La nostra soddisfazione sarebbe che il nordico ...

