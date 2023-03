Clima, andiamo verso la sesta estinzione di massa? E che ci vuoi fare, passami il sale! (Di giovedì 23 marzo 2023) Continuano gli avvertimenti del mondo scientifico sul cambiamento Climatico, ma oramai non fanno più effetto. Gli Stati, con l’Unione Europea in prima linea, stanziano fondi per la transizione ecologica (il 70% del Pnrr dovrebbe essere speso a questo fine), ma poi li usano per tutt’altro. Chi vende fossili rallenta la transizione proponendo rigassificatori e trivellazioni in mare: si transita continuando a bruciare combustibili fossili. I nuclearisti esultano perché le centrali nucleari non producono emissioni e le spacciano per sostenibili, come se non ci fossero altri problemi. Come appartenente alla nostra specie, che si è anche riprodotto, sono preoccupato. Un pochino so “leggere” lo stato dell’ambiente ed è chiarissimo che le cose di oggi sono ben differenti da quelle di cinquant’anni fa, ma questo non significa che tutto crollerà. Ricordo quando Jacques Cousteau ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 23 marzo 2023) Continuano gli avvertimenti del mondo scientifico sul cambiamentotico, ma oramai non fanno più effetto. Gli Stati, con l’Unione Europea in prima linea, stanziano fondi per la transizione ecologica (il 70% del Pnrr dovrebbe essere speso a questo fine), ma poi li usano per tutt’altro. Chi vende fossili rallenta la transizione proponendo rigassificatori e trivellazioni in mare: si transita continuando a bruciare combustibili fossili. I nuclearisti esultano perché le centrali nucleari non producono emissioni e le spacciano per sostenibili, come se non ci fossero altri problemi. Come appartenente alla nostra specie, che si è anche riprodotto, sono preoccupato. Un pochino so “leggere” lo stato dell’ambiente ed è chiarissimo che le cose di oggi sono ben differenti da quelle di cinquant’anni fa, ma questo non significa che tutto crollerà. Ricordo quando Jacques Cousteau ...

