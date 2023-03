Circa 250 coppie l’anno ricorrono alla maternità surrogata, il 90% eterosessuali (Di giovedì 23 marzo 2023) La maternità surrogata in Italia è praticata da Circa 250 coppie all’anno. E il 90% di chi la chiede è una coppia eterosessuale. I numeri sono riportati in una «stima empirica» del Corriere della sera, che restituisce la fotografia reale di un fenomeno gonfiato dalla propaganda politica. Ma in Italia non ci sono dati certi sui genitori tramite maternità surrogata, di qualsiasi orientamento sessuale. Né ci sono dati certi sui bambini figli delle coppie dello stesso sesso in attesa di riconoscimento e neppure di quelli già riconosciuti. Bisogna quindi usare le informazioni che si hanno a disposizione per fare delle stime empiriche. Dal 7 luglio, quando il Comune di Milano ha ripreso a registrare alla nascita entrambi i ... Leggi su linkiesta (Di giovedì 23 marzo 2023) Lain Italia è praticata da250al. E il 90% di chi la chiede è una coppia eterosessuale. I numeri sono riportati in una «stima empirica» del Corriere della sera, che restituisce la fotografia reale di un fenomeno gonfiato dpropaganda politica. Ma in Italia non ci sono dati certi sui genitori tramite, di qualsiasi orientamento sessuale. Né ci sono dati certi sui bambini figli delledello stesso sesso in attesa di riconoscimento e neppure di quelli già riconosciuti. Bisogna quindi usare le informazioni che si hanno a disposizione per fare delle stime empiriche. Dal 7 luglio, quando il Comune di Milano ha ripreso a registrarenascita entrambi i ...

