Certificazione Unica 2023 | cosa fare in caso di errori | omissioni | presentazione in ritardo

(Di giovedì 23 marzo 2023) Sono ormai scaduti i termini per l’invio dellaindi? Ogni anno i sostituti d’imposta hanno l’obbligo di trasmettere all’Agenzia entrate un’attestazione dei redditi di lavoro dipendente ed assimilati, dei redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi, nonché i corrispettivi derivanti dai contratti di locazione breve, riconosciuti ai singoli contribuenti.Il modello, chiamato(CU), dev’essere altresì rilasciato al percettore delle somme, a mezzo consegna di una versione sintetica nel rispetto della stessa scadenza prevista per l’invio all’AE. Una scadenza diversa è invece prevista per le certificazioni uniche contenenti esclusivamente ...

... Inps: dal 16 marzo diponibile online la2023 Sarà possibile visualizzare, scaricare e stampare il modello accedendo con le proprie credenziali Spid, Cie o Cns Inps, nel 2022 ......redditi Riepilogo calendario fiscale Scadenze per sostituti d'imposta e intermediari Quando si pagano le tasse Scadenze per la dichiarazione dei redditi Dopo la consegna della..."L'altra possibilità concessa dalla citata circolare per ottenere la detassazione - continua ... la NAP precisa che un cittadino italiano non può ottenere larichiesta dall'INPS a ...

Certificazione unica assegno unico online sul sito Inps: dove trovarla e a cosa serve

Se nel 2022 hai preso l'assegno unico puoi scaricare la Certificazione unica 2023 (ex Cud) dal sito dell'Inps. Ecco come fare e a cosa serve questo documento.L’Inps ha fornito tutte le. istruzioni per scaricare la Certificazione Unica 2023 dal proprio sito. In alternativa è possibile rivolgersi ad un Caf.