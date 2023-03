Tra luoghi inesplorati | tour | spettacoli ed eventi | ecco il progetto Produzioni Ininterrotte

(Di mercoledì 22 marzo 2023) Bergamo. La cultura del lavoro, delleindustriali e agricole, la cultura del fare, profondamente radicata nell’animo bergamasco e bresciano. Attraverso il, ideato dalla Rete Bibliotecaria Bergamasca in occasione di Capitale della Cultura 2023 e presentato martedì 21 marzo al centro culturale Daste di Bergamo, si celebra l’operosità e lo spirito imprenditoriale del territorio, rendendo accessibili storici siti industriali come filande, linifici, magli, miniere, cementifici, cotonifici, cave, fabbriche. Il tutto arricchito da un corollario di iniziative sviluppate per l’occasione dalle numerose realtà che hanno aderito al. Un centinaio tra Comuni, biblioteche, musei d’impresa, fondazioni e associazioni culturali hanno lavorato per organizzare visite ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MiC_Italia : Viaggia tra i luoghi della #Cultura per riscoprire la bellezza del nostro patrimonio. ?? Oggi visitiamo l'Acquedotto… - CCSturismo : RT @SpagnaInItalia: Conosci i #LaghiDiCovadonga? Si tratta di una meraviglia naturale delle #Asturie nascosta tra le montagne??? Se sei all… - EZambernardi : RT @salvatorebrizzi: Il rapporto tra Luce e Oscurità è analogicamente uguale a quello che c’è tra luoghi alla luce del sole e luoghi al bui… - GSqueri : RT @GSqueri: Sei tra i tanti luoghi dell'#EmiliaRomagna da conoscere: #Comacchio #SanLeo #Dozza #RocchettaMattei #Bobbio #Fontanellato! #Em… - AlexisAcerete : RT @SpagnaInItalia: Conosci i #LaghiDiCovadonga? Si tratta di una meraviglia naturale delle #Asturie nascosta tra le montagne??? Se sei all… -

...i cocktail ci permettono di viaggiare con la mente per esplorare i sapori e gli odori dei... Miriello è uno dei massimi esponenti nazionali - e non solo - del rapporto sempre più solido...Sulla scia della relazione annuale realizzata da Federalberghi nazionale - chegennaio e marzo ... In generale, se in tutti questigli impianti fossero chiusi d'estate, ci sarebbe una ...Il Parco di Roma sud è finito così nella mappa deia rischio stilata e discussa in prefettura, postii più battuti dalle bande giovanili che si spostanoil centro e le periferie. Qui, ...

Tra luoghi inesplorati, tour, spettacoli ed eventi: ecco il progetto Produzioni Ininterrotte BergamoNews.it

esaltare l’architettura di un luogo e suddividere idealmente lo spazio, creando zone con diverse funzioni. Le ispirazioni sono tra le più disparate: provengo dalla natura e dalla città, sono mix di ...Eppure, se tra le sue prerogative c’era quella di essere il luogo deputato all’orientamento e alla raccolta dei residui, mentali e fisici, delle cose – anzi, di essere un luogo aereo composto ...