Palma Campania | scoperta discarica abusiva in terreno Regione e Città Metropolitana Napoli

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... VitaWebTV : PALMA CAMPANIA: discarica abusiva in un terreno della regione e della città metropolitana. Carabinieri denunciano .… - ilGazzettinoves : #PalmaCampania: discarica abusiva in un terreno di Regione e Città Metropolitana - @_Carabinieri_ - - puntomagazine : Trovata una discarica abusiva di 1000 metri quadri in un terreno della Regione Campania e della Città Metropolitana… - MARIGLIANO : - cronachecampane : Palma Campania, discarica abusiva su un terreno della Regione: 2 denunciati -

Una discarica abusiva in un terreno, come hanno accertato i Carabinieri, di proprietà di Regionee Città metropolitana di Napoli. 1000 metri quadrati nel comune diall'interno dei quali sono stati sotterrati rifiuti raccolti lungo Via Ponte di Napoli. Senza autorizzazione. Dovranno rispondere di gestione illecita di rifiuti un imprenditore ...Una discarica abusiva in un terreno della regionee della città metropolitana di Napoli. Mille metri quadrati nel comune diall'interno dei quali sono stati sotterrati rifiuti raccolti lungo via Ponte di Napoli senza autorizzazione. Dovranno rispondere di gestione illecita di rifiuti un imprenditore ...I carabinieri della stazione di Acerra sono intervenuti in via Varignano per un incidente stradale . Un'auto guidata da un uomo di, per cause in corso di accertamento, avrebbe investito un ciclista . La vittima è stata portata in codice rosso all'ospedale Cardarelli di Napoli , non è stata identificata ...

Palma Campania, sequestrata una discarica abusiva: denunciati due uomini ilmattino.it

A Palma Campania è stata scoperta una discarica abusiva in un terreno della Regione e della Città Metropolitana: i carabinieri denunciano 2 persone. 1000 metri quadrati nel Comune di Palma Campania ...Un auto guidata da un uomo di Palma Campania, per cause in corso di accertamento, avrebbe investito un ciclista. La vittima è stata portata in codice rosso al cardarelli: non è stata identificata ...