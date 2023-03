Nigeria, Osimhen: «Sono stato ispirato da quello che fa Mané per la sua gente» (Di mercoledì 22 marzo 2023) Victor Osimhen, attaccante del Napoli, ha parlato dal ritiro della nazionale della Nigeria. Ecco le sue dichiarazioni Victor Osimhen, attaccante del Napoli, ha parlato dal ritiro della nazionale della Nigeria. PAROLE – «Sono stato ispirato da quello che fa Mané per la sua gente, anche se sarà un progetto diverso. Lui aiuta la comunità senegalese, io voglio aiutare tutte le persone con disabilità non solo in Nigeria, ma in tutta l’Africa. Sono pronto a dare vita a un mio progetto di sostegno, voglio fare tutto quanto è nelle mie possibilità». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 22 marzo 2023) Victor, attaccante del Napoli, ha parlato dal ritiro della nazionale della. Ecco le sue dichiarazioni Victor, attaccante del Napoli, ha parlato dal ritiro della nazionale della. PAROLE – «dache faper la sua, anche se sarà un progetto diverso. Lui aiuta la comunità senegalese, io voglio aiutare tutte le persone con disabilità non solo in, ma in tutta l’Africa.pronto a dare vita a un mio progetto di sostegno, voglio fare tutto quanto è nelle mie possibilità». L'articolo proviene da Calcio News 24.

