LIVE Pattinaggio artistico | Mondiali 2023 in DIRETTA | Conti-Macii incantano! In testa quando mancano le ultime due coppie con il record personale

(Di mercoledì 22 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA6.32: Tocca ora alla coppia giapponese Riku Miura e Ryuichi Kihara. Lui ha 30 anni, è di Takarazuka e vive a Oakville, lei, 21 anni, è di Tokai City e vive a Oakville dove i due sono allenati da Bruno Marcotte, Meagan Duhamel, Brian Shales. Sono stati decimi al Mondiale del 2021, settimi ai Giochi Olimpici di Pechino e argento aidello scorso anno. Si esibiscono su un mix: You’ll Never Walk Alone di Elvis Presley, Marcus Mumford, Oscar Greeley Clendenning Hammerstein ll & Richard Rodgers e Sweet Hope Walk di Karl Hugo. 6.31: La coppia azzurra Sarae Niccolòsi supera e porta a termine il miglior corto della carriera totalizzando 73.24 (40.47+32.77) E SONO IN! 6.29: Al limite della perfezione il programma corto ...

LIVE Pattinaggio artistico, Mondiali 2023 in DIRETTA: senza le russe, occasione della vita per quasi tutte nel singolo donne OA Sport

Nella notte tra martedì 21 e mercoledì 22 marzo cominceranno finalmente i Campionati Mondiali 2023 di pattinaggio artistico