Chanel Totti | la verità sul loro rapporto con Noemi Bocchi | Quella velenosa frecciatina sferrata

Leggi su howtodofor

(Di mercoledì 22 marzo 2023)ancora una volta torno a far parlare di sé con la pubblicazione di un video che sembra proprio una. Sembrava che tra le due scorresse buon sangue, ma forse ci siamo fatti ingannare troppo dall’apparenza. In occasione della festa della donna,, la figlia dell’ex capitano della Roma, ha pubblicato una storia su Instagram in compagnia di sua mamma Ilary e della sorellina Isabel. Tra le righe della descrizione che accompagnava la foto, alcuni hanno letto una, la nuova compagna del papà. Sappiamo quantosia attiva sui social: la giovane conta moltissimi follower sulle maggiori ...