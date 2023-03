Accadde oggi 22 marzo 1885 | inizia la costruzione del Vittoriano

(Di mercoledì 22 marzo 2023) . Sono passati 138 anni dal giorno in cui Re Umberto I posò la prima pietra di quello cheè l’Altare della Patria. Ribattezzatto, perché nacque, su disegno dell’architetto Giuseppe Sacconi, come monumento a Re Vittorio Emanuele II per celebrare l’Unità d’Italia. Il... TAG24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... monicampelli : RT @SJosemariait: Accadde Oggi 21.3.1964 Gli scattano una foto mentre celebra la Santa Messa. Scrive nel punto 436 di Forgia “È così grande… - MarisaLevi1 : RT @SJosemariait: Accadde Oggi 21.3.1964 Gli scattano una foto mentre celebra la Santa Messa. Scrive nel punto 436 di Forgia “È così grande… - Guillermo_S12 : RT @SJosemariait: Accadde Oggi 21.3.1964 Gli scattano una foto mentre celebra la Santa Messa. Scrive nel punto 436 di Forgia “È così grande… - FedericoCiacca3 : RT @SJosemariait: Accadde Oggi 21.3.1964 Gli scattano una foto mentre celebra la Santa Messa. Scrive nel punto 436 di Forgia “È così grande… - AldinaConsolini : RT @SJosemariait: Accadde Oggi 21.3.1964 Gli scattano una foto mentre celebra la Santa Messa. Scrive nel punto 436 di Forgia “È così grande… -

1450 - A Milano si insedia Francesco Sforza, ricevendo nell'Arengo lo scettro, lo stendardo con la vipera viscontea e l'aquila imperiale, il sigillo e le chiavi della città 1457 - ...Due morti e oltre 1500 feriti L'ex sindaca (parlamentare del Movimento 5 Stelle) è indagata per quantola sera del 3 giugno 2017, quando una serie di ondate di panico tra la folla ......Stelle è chiamata in causa della veste di ex sindaca del capoluogo piemontese per quel che... 33 perquisizioni della Polizia Secondo la ricostruzione da fornitadal pg, fu Appendino, ...

Almanacco | Martedì 21 Marzo: accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giorno ModenaToday

Se non si andrà in Champions forse qualcosa può accadere, i rinnovi tardivi in estate di Maldini e Massara possono essere un sintomo di qualcosa che potrebbe accadere".2016 – Bruxelles: un attentato terroristico colpisce la capitale del Belgio, con un bilancio di 35 morti e 340 feriti. 2017 – Londra: un attentato terroristico colpisce la capitale del Regno Unito, ...