Whatsapp | con questo trucco puoi inserire la musica nello stato | è semplicissimo

Leggi su grantennistoscana

(Di martedì 21 marzo 2023) Se ti piace condividere con i tuoi contatti messaggi, immagini e ancheper trasmettere più cose su di tefarlo con loaggiornandolo con i contenuti in cui ti identifichi di più. Non esistono solo gli aggiornamenti con testo e foto ma anche con i branili. Ecco come fare auna canzone, o il tuo pezzo preferito nel tuodi WhastApp: è più semplice di quanto credi.-comecomeGrantennistoscana.itSe ti piace usarenon sei solo, anzi, direi proprio che sei un’ottima compagnia! Pensa che in Italia ci sono quasi 40 milioni di utenti iscritti all’App di messaggistica istantanea, simboleggiata dalla famosa icona con il telefonino ...