Uomini e Donne, gli audio di Desdemona: programma truccato? Il caos travolge gli autori tv (Di martedì 21 marzo 2023) Nella nuova registrazione di Uomini e Donne che andrà in onda durante la settimana potrebbe essere dedicata una parte importante del programma ad una nuova scoperta di Armando in versione giustiziere. Nonostante, infatti, al centro dello studio si dedichi molto spazio alla nuova frequentazione di Gemma, non si può prescindere dal parlare ancora di Desdemona Balzano e di un’altra Donne che potrebbe avere in mente gli stessi piani. Per chi non lo ricorda, Armando, durante la scorsa puntata, ha tirato fuori degli audio dove si sente Desdemona mentre prende accordi con un manager per riuscire a rimanere di più all’interno del programma. Nello specifico, la ragazza segue un copione ben scritto per riuscire a guadagnare visibilità dalla partecipazione al ... Leggi su thesocialpost (Di martedì 21 marzo 2023) Nella nuova registrazione diche andrà in onda durante la settimana potrebbe essere dedicata una parte importante delad una nuova scoperta di Armando in versione giustiziere. Nonostante, infatti, al centro dello studio si dedichi molto spazio alla nuova frequentazione di Gemma, non si può prescindere dal parlare ancora diBalzano e di un’altrache potrebbe avere in mente gli stessi piani. Per chi non lo ricorda, Armando, durante la scorsa puntata, ha tirato fuori deglidove si sentementre prende accordi con un manager per riuscire a rimanere di più all’interno del. Nello specifico, la ragazza segue un copione ben scritto per riuscire a guadagnare visibilità dalla partecipazione al ...

