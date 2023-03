Ucraina | Meloni | Aumentare spese militari | libertà ha un prezzo

(Di martedì 21 marzo 2023) "Questo governo non ha mai fatto mistero di voleri propri stanziamenti in, come hanno fatto i governi precedenti, un po' di soppiatto", perché "laha une se ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... dottorbarbieri : ?????? MELONI: occorre un ULTERIORE SEGNALE di sostegno a 360° all'Ucraina - Agenzia_Ansa : Il ministro Tajani a Bruxelles: 'Il tema è consegnare in fretta le munizioni all'Ucraina. Il governo italiano ha l'… - dottorbarbieri : ?????????? MELONI: FALSO CHE INVIO ARMI SOTTRAGGA RISORSE 'Considero puerile la propaganda di chi sostiene che l'Italia… - giorgio757 : RT @Marco49922370: Volete la pace o il condizionatore ? la rinuncia al condizionatore non è bastata, bisogna mettere mano alle tasche degl… - direpuntoit : “È puerile dire che nell’inviare armi all’#Ucraina sottraiamo soldi agli italiani, è una menzogna', ha detto la pre… -

Vedi Anche Armi in: 'Puerile la propaganda di chi racconta che l'Italia spende soldi inviando togliendo risorse agli italiani'Così il premier Giorgia, in Aula al Senato, nel corso delle comunicazioni in vista del Consiglio europeo del 23 e 24 marzo. Vedi Anche Armi in, Gratteri: 'Non sono tracciate, non ......italiani che se non fornissimo armi all'si potrebbero aumentare le pensioni o ridurre le tasse è una menzogna che intendo chiamare con il suo nome'. Lo ha dichiarato la premier Giorgia...

Meloni: «Menzogna dire che invio armi in Ucraina toglie risorse a italiani». Standing ovation in Aula ilmessaggero.it

"Considero puerile la propaganda di chi sostiene che l'Italia stia spendendo soldo per armamenti all'Ucraina sottraendoli di fatto alle tante necessità dei nostri concittadini. Questo è falso e in que ...Così la presidente del Consiglio Giorgia Meloni durante le comunicazioni al Senato in vista del Consiglio europeo. "Considero puerile la propaganda di chi racconta che l'Italia starebbe spendendo ...