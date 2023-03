Superbonus, a Genova sfilano le imprese edili. Corteo con 500 furgoni e mille operai: “Milioni di crediti ma senza liquidità, rischiamo di saltare” (Di martedì 21 marzo 2023) Hanno attraversato il centro di Genova con cinquecento furgoni e camioncini da lavoro e mille operai le imprese edili genovesi riunite nel gruppo “Basta crediti incagliati”. La protesta, organizzata senza il coinvolgimento di associazioni di categoria, sindacati né partiti, ha mobilitato piccole e medie imprese che si trovano nella situazione paradossale di avere Milioni di crediti d’imposta nel cassetto fiscale, ma pochissima liquidità per pagare i propri dipendenti o addirittura terminare i lavori. “Se il governo non fa nulla per sbloccare la cessione del credito alle banche entro fine anno un’impresa su due rischia di saltare – spiega Gaetano ‘Nico’ Messina – ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 21 marzo 2023) Hanno attraversato il centro dicon cinquecentoe camioncini da lavoro elegenovesi riunite nel gruppo “Bastaincagliati”. La protesta, organizzatail coinvolgimento di associazioni di categoria, sindacati né partiti, ha mobilitato piccole e medieche si trovano nella situazione paradossale di averedid’imposta nel cassetto fiscale, ma pochissimaper pagare i propri dipendenti o addirittura terminare i lavori. “Se il governo non fa nulla per sbloccare la cessione del credito alle banche entro fine anno un’impresa su due rischia di– spiega Gaetano ‘Nico’ Messina – ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... localteamtv : Rivolta contro stop superbonus: corteo con centinaia di furgoni invade Genova #corteo #Genova #superbonus #localteam - localteamtv : Rivolta contro lo stop al superbonus: Genova invasa da centinaia di furgoni - localteamtv : Genova, traffico in tilt in città per la protesta delle aziende edili del territorio: corteo di camion per chiedere… - DiabolMark : RT @M5SBerlino: #Genova invasa da centinaia di furgoni contro lo stop al #Superbonus - DiabolMark : RT @localteamtv: Genova, traffico in tilt in città per la protesta delle aziende edili del territorio: corteo di camion per chiedere lo sbl… -