She-Hulk | Tim Roth parla del futuro di Abominio all' interno dell' MCU

(Di martedì 21 marzo 2023) Dopo essere tornato a indossare i panni del villain interpretato per la prima volta nel film del 2008, Timha anticipato il possibilediall''MCU. Tra le grandi sorprese di She-, serie per Disney+ incentrata sulla cugina di Bruce Banner, c'è stato anche il ritorno di Timnei panni di, cattivo dei fumetti interpretato per la prima volta nel film del 2008 l'Incredibile. Il personaggio aveva avuto anche un breve cameo in Shang-Chi e la leggenda dei Dieci Anelli, film del 2021. Negli ultimi mesi si sono diffuse diverse voci riguardanti un suo possibile ritorno nell'MCU in Deadpool 3. Questa la risposta di Tim: "Non ho assolutamente idea di quello che abbiano ...

