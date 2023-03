Selvaggia fuori da Ballando la prossima edizione? Parla Milly Carlucci

Leggi su biccy

(Di martedì 21 marzo 2023) L’ultimadicon le Stelle non è stata semplicissima perLucarelli, tanto che in molti hanno pensato ad un addio della giurata. La giornalista lo scorso gennaio in una storia Instagram ha commentato i rumor: “Ora provo una sorta di liberazione. Anche perché devo dire che questa per me è stata la stagione più complessa e anche la più lunga. Mi chiedete se tornerò o lascerò il programma. In questi casi non si possono prendere decisioni di getto a mente calda. La verità è che anche in passato mi è capitato di pensare ‘ok questa è la mia ultima volta’ e poi non è successo. Uno poi riflette, elabora e prende altre decisioni. Però sottolineo che la produzione mi ha confermata, questo è stato detto alla mia agente. Adesso sta a me decidere, pensarci e ragionare su quello che è successo. Non mi va di prendere una ...