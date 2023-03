Riusciranno i nostri eroi ad arrestare Putin misteriosamente in visita in Sudafrica? (Di martedì 21 marzo 2023) Dal potere russo arriva il messaggio che dell’ordine di arresto di Vladimir Putin da parte della Corte Penale Internazionale sarebbe poco meno di una buffonata. «Carta igienica», secondo un tweet di Dmitrij Medvedev. La stessa portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, secondo cui «le decisioni della Corte penale internazionale non hanno alcun significato per il nostro Paese, nemmeno dal punto di vista legale» ha però poi aggiunto alle condizioni di pace non solo «la cancellazione delle sanzioni», ma anche «di tutte le cause legali contro la Russia nelle Corti internazionali». Ieri, inoltre, la Russia ha annunciato l’apertura di un’indagine penale contro il procuratore della Cpi Karin Khan, per avere «iniziato un procedimento penale contro una persona notoriamente innocente. Combinato con l’accusa illegale di avere commesso un delitto grave». Insomma, ... Leggi su linkiesta (Di martedì 21 marzo 2023) Dal potere russo arriva il messaggio che dell’ordine di arresto di Vladimirda parte della Corte Penale Internazionale sarebbe poco meno di una buffonata. «Carta igienica», secondo un tweet di Dmitrij Medvedev. La stessa portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, secondo cui «le decisioni della Corte penale internazionale non hanno alcun significato per il nostro Paese, nemmeno dal punto di vista legale» ha però poi aggiunto alle condizioni di pace non solo «la cancellazione delle sanzioni», ma anche «di tutte le cause legali contro la Russia nelle Corti internazionali». Ieri, inoltre, la Russia ha annunciato l’apertura di un’indagine penale contro il procuratore della Cpi Karin Khan, per avere «iniziato un procedimento penale contro una persona notoriamente innocente. Combinato con l’accusa illegale di avere commesso un delitto grave». Insomma, ...

