Omicidio 19enne a Napoli: si stringe il cerchio intorno all’autore (Di martedì 21 marzo 2023) Omicidio 19enne a Napoli, una svolta nelle indagini. La Squadra Mobile della Questura sarebbe sul punto prendere il presunto responsabile Si fa sempre più stretto il cerchio intorno al presunto autore dell’Omicidio di Francesco Pio Maimone, il 19enne gravemente ferito a colpi di pistola alle nella notte del 20 marzo a Napoli. Il ragazzo purtroppo è poi giunto senza vita nell’ospedale Vecchio Pellegrini di Napoli. Le indagini della Squadra Mobile, coordinate dai magistrati della VII sezione – Sicurezza Urbana della Procura di Napoli, sarebbero a buon punto sull’identificazione del presunto responsabile dell’Omicidio. Si tratterebbe – come riporta l’ANSA – di un giovanissimo, come del resto lo era ... Leggi su puntomagazine (Di martedì 21 marzo 2023), una svolta nelle indagini. La Squadra Mobile della Questura sarebbe sul punto prendere il presunto responsabile Si fa sempre più stretto ilal presunto autore dell’di Francesco Pio Maimone, ilgravemente ferito a colpi di pistola alle nella notte del 20 marzo a. Il ragazzo purtroppo è poi giunto senza vita nell’ospedale Vecchio Pellegrini di. Le indagini della Squadra Mobile, coordinate dai magistrati della VII sezione – Sicurezza Urbana della Procura di, sarebbero a buon punto sull’identificazione del presunto responsabile dell’. Si tratterebbe – come riporta l’ANSA – di un giovanissimo, come del resto lo era ...

