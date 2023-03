Vai agli ultimi Twett sull'argomento... IlContiAndrea : #OrnellaVanoni 'Il mio vizio più grande? Le canne. Non dormivo più. Mio padre mi fece fare perfino la cura del sonn… - sfaccimmammt2 : RT @IlContiAndrea: #OrnellaVanoni 'Il mio vizio più grande? Le canne. Non dormivo più. Mio padre mi fece fare perfino la cura del sonno: er… - bamb1n9 : RT @IlContiAndrea: #OrnellaVanoni 'Il mio vizio più grande? Le canne. Non dormivo più. Mio padre mi fece fare perfino la cura del sonno: er… - darveyfeels_ : RT @IlContiAndrea: #OrnellaVanoni 'Il mio vizio più grande? Le canne. Non dormivo più. Mio padre mi fece fare perfino la cura del sonno: er… - esau_vito : RT @IlContiAndrea: #OrnellaVanoni 'Il mio vizio più grande? Le canne. Non dormivo più. Mio padre mi fece fare perfino la cura del sonno: er… -

I vizi di Ornella Vanoni Alla domanda della Fagnani suo '' più grande, la cantante non ha dubbi: 'Le canne. A un certo punto non dormivo più.padre mi fece fare perfino la cura del sonno: ...I vizi di Ornella Vanoni Alla domanda della Fagnani suo '' più grande, la cantante non ha dubbi: 'Le canne. A un certo punto non dormivo più.padre mi fece fare perfino la cura del sonno: ..." Ilpiù grande Le canne . Non dormivo più.padre mi fece fare perfino la cura del sonno: ero disperata. Finché un giorno non mi hanno fatto fare una canna e allora ho detto: ecco la ...

"Il mio vizio peggiore Le canne". Ornella Vanoni senza freni a Belve ilGiornale.it

La cantante non ha mai nascosto di farne uso da moltissimi anni per dormire e a Belve è tornata sul tema. "Il mio vizio più grande Le canne. Non dormivo più. Mio padre mi fece fare perfino la cura ...Alla domanda su un suo "vizio" più grande, la cantante non ha dubbi: "Le canne. A un certo punto non dormivo più. Mio padre mi fece fare perfino la cura del sonno: ero disperata. Finché un giorno non ...