Fondi europei e Pnrr, Toti: "Regioni e comuni del Sud rischiano di perderli. Diamo i soldi a chi è capace di spenderli" (Di martedì 21 marzo 2023) Le Regioni del Sud d'Italia hanno difficoltà a spendere i Fondi del Pnrr? Giovanni Toti propone di sottrargli quei soldi e spostarli a Nord. "Prima di perdere soldi converrebbe darli a chi è capace di spenderli", dice il governatore della Liguria in un'intervista a La Stampa. Una proposta che farà discutere. "Ci sono Regioni e comuni che hanno velocità di realizzazione e progettazione, mentre altri sono in ritardo per mancanze strutturali. Questo sistema di quote fisse di finanziamento sta provocando una distribuzione e un utilizzo dei Fondi scorretto", argomenta Toti. Secondo l'esponente del centrodestra "su tutte le programmazioni di Fondi, da quelli di sviluppo e ...

