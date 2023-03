Eva Henger Spara A Zero Su Alessia Marcuzzi! Ecco Perché! (Di martedì 21 marzo 2023) Eva Henger senza freni. L’attrice ungherese, in una intervista radiofonica, é tornata a parlare dell’Isola dei famosi e del famoso canna gate scoppiato a seguito delle sue dichiarazioni. A tal proposito, seppure siano passati diversi anni, la Henger ancora non ha digerito il modo in cui Alessia Marcuzzi aveva trattato il caso. Ecco perché oggi, ha tirato delle vere e proprie bordate all’indirizzo della conduttrice romana. Ecco cosa ha detto! Eva Henger delusa dalla Marcuzzi: tutta colpa del famoso canna-gate all’Isola A distanza di cinque anni dalla sua partecipazione all’Isola dei famosi, Eva Henger é tornata a parlare del famoso canna-gate. Non solo, ha Sparato a Zero su Alessia Marcuzzi, allora conduttrice del ... Leggi su gossipnews.tv (Di martedì 21 marzo 2023) Evasenza freni. L’attrice ungherese, in una intervista radiofonica, é tornata a parlare dell’Isola dei famosi e del famoso canna gate scoppiato a seguito delle sue dichiarazioni. A tal proposito, seppure siano passati diversi anni, laancora non ha digerito il modo in cuiMarcuzzi aveva trattato il caso.perché oggi, ha tirato delle vere e proprie bordate all’indirizzo della conduttrice romana.cosa ha detto! Evadelusa dalla Marcuzzi: tutta colpa del famoso canna-gate all’Isola A distanza di cinque anni dalla sua partecipazione all’Isola dei famosi, Evaé tornata a parlare del famoso canna-gate. Non solo, hato asuMarcuzzi, allora conduttrice del ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... redazionerumors : Eva Henger è tornata a parlare di Alessia Marcuzzi e ha lanciato alcune dichiarazioni in merito alla sua partecipaz… - BITCHYFit : Eva Henger svela retroscena sulla Marcuzzi e il canna gate: “Le hanno dato ordini” #Isola - dinoacerra : @danse_lune o su una foto di Eva Henger :D - asilref : @blogtivvu Effettivamente mancava anche l’opinione di Eva Henger Who is the next? - blogtivvu : Eva Henger parla di Tavassi “poco elegante” e di Donnamaria e Antonella: “Lei ci sta giocando sopra!”… -