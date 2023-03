Con la primavera dietro l'angolo, la chioma ha bisogno della giusta alimentazione tra vitamine e proteine (Di martedì 21 marzo 2023) Capelli e primavera, non proprio un’accoppiata vincente. Non solo in autunno, infatti, anche con l’arrivo della bella stagione la chioma subisce uno stress che ne causa indebolimento e conseguente perdita. Per attenuare il problema, è necessario adottare anche un’alimentazione attenta a queste esigenze, così da apportare maggiori vitamine e nutrienti. Salute dei capelli: le vitamine e le sostanze che rinforzano la chioma guarda le foto Leggi anche ... Leggi su iodonna (Di martedì 21 marzo 2023) Capelli e, non proprio un’accoppiata vincente. Non solo in autunno, infatti, anche con l’arrivobella stagione lasubisce uno stress che ne causa indebolimento e conseguente perdita. Per attenuare il problema, è necessario adottare anche un’attenta a queste esigenze, così da apportare maggiorie nutrienti. Salute dei capelli: lee le sostanze che rinforzano laguarda le foto Leggi anche ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GrandeFratello : C’è forse aria di primavera a #GFVIPPARTY? ?? Prepariamoci ad una ventata di freschezza con gli ospiti di stasera: C… - UffiziGalleries : 'Me gustaría hacer contigo lo que la primavera hace con los cerezos'. Vorrei fare con te quello che la #Primavera f… - PlayStationIT : La primavera è qui: quale momento migliore per cambiare abito alla tua #PS5 con la cover Nova Pink. E senza preoccu… - konstantina9211 : RT @qwertysb23: Amo quello che posso portare con me nella valigia, nella memoria, nel mio cuore. Buongiorno con primavera! ?? #CanYaman #c… - Dida_ti : @nemo652 Grazie caro Fulvio?? Buongiorno e felice inizio Primavera con la gioia e la serenità del cuore??????????????????????? -