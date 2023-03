Buffon a sorpresa | “Al PSG l’esperienza più bella della mia vita Essermene andato da lì…”

(Di martedì 21 marzo 2023) Gianluigi, portiere del Parma e leggendaJuventus, non si tira indietro nel dichiarare il PSG come la piùesperienzasua. “Ernest Hemingway ha scritto che “ci sono solo due posti al mondo dove possiamo vivere felicemente: a casa e a Parigi”. Da oggi per me queste due cose un po’ coincideranno. Parigi, Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le NotizieSerie A.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... serieAnews_com : ?? #Buffon ricorda l'esperienza al #PSG: 'La più bella della mia vita' - infoitsport : Cassano alla Juventus? Rivelazione a sorpresa di Buffon! - TheAshTags : RT @JUVEN_TV: Vi propongo un thread in merito alle dichiarazioni di Buffon a BoboTV, che stanno destando un po' di sorpresa, o addirittura… - JUVEN_TV : Vi propongo un thread in merito alle dichiarazioni di Buffon a BoboTV, che stanno destando un po' di sorpresa, o ad… - infoitsport : Juventus-Sampdoria, possibile sorpresa nei blucerchiati: l’allievo di Buffon pronto al debutto -

Uno scatto dirompente, quello di Van der Poel, che ha colto dianche lo sloveno, che ... A cominciare dal numero 1 dei portieri italiani, Gigi, che ha sempre incoraggiato il paragone ...... vista in Serie A a 2,35, in vantaggio sul Cagliari di Ranieri - a 3,35 - ancora a secco fuori casa e sullaSuditrol, proposta a 3,65. Crede ancora nella rimonta il Parma di, a 4, ...... vista in Serie A a 2,35, in vantaggio sul Cagliari di Ranieri - a 3,35 - ancora a secco fuori casa e sullaSuditrol, proposta a 3,65. Crede ancora nella rimonta il Parma di, a 4, ...

Buffon svela a Cassano il retroscena sulla Juve, lui lo ferma: Tutti mi ... Fanpage.it

Gianluigi Buffon, portiere del Parma ed ex Juventus, è stato ospite della Bobo tv su Twitch, iniziando a parlare di Massimiliano Allegri: "Non è vero che allena il ...L’ex portiere della Juventus Gianluigi Buffon è stato ospite stasera della Bobo TV: "Secondo me a Cassano una squadra come la Juve avrebbe fatto bene. Lo avrebbe migliorato e ...