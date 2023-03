Attacco informatico alla Ferrari | ' non cederemo a ricatti'

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... RaiNews : Attacco hacker alla banca dati dei clienti Ferrari e poi una richiesta di riscatto: da Maranello fanno sapere 'Non… - ultimora_pol : Laurea falsa del ministero #Calderone, Libero: 'Attacco informatico degli hacker utili alla campagna di destabilizz… - manomela : RT @sole24ore: Ferrari, attacco informatico: non cederemo a ricatto - ForzaMI67931706 : RT @sole24ore: Ferrari, attacco informatico: non cederemo a ricatto - Luxgraph : Ferrari, attacco informatico: «Non accoglieremo alcuna richiesta di riscatto» #corriere #news #2022 #italy #world… -

Ferrari ha ricevuto una richiesta di riscatto relativa ad alcuni dati di contatto dei propri clienti, ma non accoglierà nessuna richiesta di riscatto "in quanto acconsentire a simili richieste ...La Ferrari ha subito un, ma non cederà a richieste di ricatto. Lo ha reso noto la casa di Maranello specificando che la richiesta criminale riguarda dati di contatto dei clienti e che la violazione non ha ...Leggi Anche L'Italia nel mirino degli hacker: 188 gli attacchi nel 2022 (+169%) Leggi Anche Cybersicurezza, hacker filorussi rivendicanoal sito del Csm Nel mirino degli hacker i dati dei clienti 'Dopo aver ricevuto tale richiesta - spiega la Ferrari - abbiamo immediatamente avviato un'indagine in collaborazione con una società ...

Ferrari sotto attacco informatico: nel mirino i dati dei clienti | "Non cederemo al ricatto" TGCOM

La Ferrari ha reso noto e denunciato di aver subito un attacco informatico ai propri sistemi e una richiesta di riscatto. La casa di Maranello ha fatto sapere che non accetterà nessuna richiesta di ...Ferrari ha ricevuto una richiesta di riscatto relativa ad alcuni dati di contatto dei propri clienti, ma non accoglierà nessuna richiesta di riscatto "in quanto acconsentire a simili richieste ...