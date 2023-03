Anarchici, nuovo attentato incendiario in nome di Cospito: a Lucca ordigni sotto due tralicci (Di martedì 21 marzo 2023) nuovo attentato incendiario da parte degli Anarchici, stavolta fallito, in nome di Alfredo Cospito. Sulle colline lucchesi, nel territorio di Capannori, sono stati trovati ordigni inesplosi alla base di due tralicci e, poco distante, la scritta «Distruggere la megamacchina, vendetta per Alfredo». Gli ordigni inesplosi trovati sotto due tralicci Gli ordigni sono stati segnalati da alcuni addetti ai lavori, che hanno notato diverse bottiglie sospette nei pressi di un traliccio e hanno subito dato l’allarme. Sul posto, le alture delle Pizzorne, in località Pietrapertusa, è intervenuta la Digos della Questura di Lucca, insieme ai colleghi della polizia ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 21 marzo 2023)da parte degli, stavolta fallito, indi Alfredo. Sulle colline lucchesi, nel territorio di Capannori, sono stati trovatiinesplosi alla base di duee, poco distante, la scritta «Distruggere la megamacchina, vendetta per Alfredo». Gliinesplosi trovatidueGlisono stati segnalati da alcuni addetti ai lavori, che hanno notato diverse bottiglie sospette nei pressi di uno e hanno subito dato l’allarme. Sul posto, le alture delle Pizzorne, in località Pietrapertusa, è intervenuta la Digos della Questura di, insieme ai colleghi della polizia ...

