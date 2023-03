Ucraina, via libera al piano Ue per fornire munizioni a Kiev (Di lunedì 20 marzo 2023) C’è il via libera dei ministri degli Esteri dell’Unione europea al piano da 2 miliardi di euro per la fornitura di munizioni all’Ucraina e aumentare la produzione in Europa. Il piano approvato prevede l’impegno di un miliardo di euro per rimborsare i Paesi Ue che destineranno a Kiev parte delle proprie scorte di munizioni 155 mm e un altro miliardo di euro per produrre, con le aziende europee, altre munizioni da fornire a Zelensky. I ministri degli Esteri dell’Ue hanno dato l’ok al piano da 2 miliardi di euro per la fornitura di un milione di munizioni all’Ucraina “Una decisione storica. In seguito alla mia proposta, gli Stati membri hanno convenuto di fornire un ... Leggi su lanotiziagiornale (Di lunedì 20 marzo 2023) C’è il viadei ministri degli Esteri dell’Unione europea alda 2 miliardi di euro per la fornitura diall’e aumentare la produzione in Europa. Ilapprovato prevede l’impegno di un miliardo di euro per rimborsare i Paesi Ue che destineranno aparte delle proprie scorte di155 mm e un altro miliardo di euro per produrre, con le aziende europee, altredaa Zelensky. I ministri degli Esteri dell’Ue hanno dato l’ok alda 2 miliardi di euro per la fornitura di un milione diall’“Una decisione storica. In seguito alla mia proposta, gli Stati membri hanno convenuto diun ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... nelloscavo : #Ucraina Sasha non ha 12 anni. È lui ad aver abbattuto il mito dello zar che cavalca gli orsi e invece ruba i bambi… - nelloscavo : I ladri di bambini sono entrati nell'istituto con le armi e a volto coperto (foto all'interno). Po li hanno portati… - fcolarieti : Via libera al piano Ue per fornire un milione di munizioni all'Ucraina. L'accordo prevede aiuti militari per 2 mili… - Luxgraph : Borse in rialzo, crolla solo Credit Suisse: -55% Così la Bce ha arginato una nuova tempesta Bond spazzati via, salv… - Bisont19 : Se non riusciamo nemmeno a concordare su chi è aggredito e chi aggressore, come in Ucraina, come possiamo pensare d… -