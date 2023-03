Nuovo flirt per Angela Nasti? Le indiscrezioni (Di lunedì 20 marzo 2023) L’ex tronista di Uomini e Donna avrebbe un Nuovo compagno Angela Nasti sembra abbia trovato l’amore. Come da noi anticipato qualche settimana fa, sembra faccia sul serio con il portiere del Napoli Pierluigi Gollini. Il numero uno, dopo aver giocato alla Fiorentina, è ormai giocatore del club di Spalletti. Nella città partenopea avrebbe conosciuto e iniziato a frequentare la sorella della più nota di Chiara. Nelle ultime ore è apparsa in secondo piano in alcune stories Instagram del cantante della hit “Cenere”, Lazza che era proprio a cena in compagnia di Gollini. Nelle stories si intravedeva Angela Nasti: non a caso poi queste immagini sono state rimosse. Un indizio bello e buono che non è sfuggito ai più attenti. Gollini per anni è stato noto anche per la lunga storia con Giulia Provvedi. La ... Leggi su 361magazine (Di lunedì 20 marzo 2023) L’ex tronista di Uomini e Donna avrebbe uncompagnosembra abbia trovato l’amore. Come da noi anticipato qualche settimana fa, sembra faccia sul serio con il portiere del Napoli Pierluigi Gollini. Il numero uno, dopo aver giocato alla Fiorentina, è ormai giocatore del club di Spalletti. Nella città partenopea avrebbe conosciuto e iniziato a frequentare la sorella della più nota di Chiara. Nelle ultime ore è apparsa in secondo piano in alcune stories Instagram del cantante della hit “Cenere”, Lazza che era proprio a cena in compagnia di Gollini. Nelle stories si intravedeva: non a caso poi queste immagini sono state rimosse. Un indizio bello e buono che non è sfuggito ai più attenti. Gollini per anni è stato noto anche per la lunga storia con Giulia Provvedi. La ...

