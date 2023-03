Matteo Paolillo e Clara | da Mare Fuori a ‘Origami all’alba’ | la hit è disco d’oro

(Di lunedì 20 marzo 2023) Tempo di lettura: 2 minutiottiene la certificazione di. La canzone, scritta daSoccini ee prodotta da Lolloflow, è stata pubblicata in digitale lo scorso 24 febbraio e sta scalando le classifiche musicali, posizionandosi in top 5 nella chart ufficiale Fimi/Gfk. La hit è stata presentata in anteprima nelle ultime puntate della terza stagione di ‘’ e il video ufficiale vede la partecipazione dei protagonisti della fortunata fiction, un cast eccezionale che sta vivendo una grande popolarità.“Origami all’alba” racconta di un addio, di un amore che finisce, di una separazione per il bene di chi si ama. È questo il significato più profondo celato dietro la metafora dell’alba ...

'Origami all'alba', scritta dalla stessa Clara in collaborazione cone prodotta da Lolloflow, è stata presentata in anteprima durante le ultime puntate della terza stagione di 'Mare ...

Matteo Paolillo, attore e cantante di Mare fuori

Continua il successo di ‘Origami all’alba’ di Clara che oggi ottiene la certificazione di disco d’oro. Il singolo, debuttato numero 5 su Spotify Italia e numero 4 nella classifica Fimi/gfk dei singoli ...Mare Fuori 3, il cast in viaggio sul Frecciarossa: ecco quando incontrare gli attori a Roma e dove. I protagonisti di Mare Fuori saranno nella Capitale, per celebrare l’ultima puntata della terza stag ...