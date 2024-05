COSì IN CAMPO 20 30 Nikolaou assente per squalifica Arbitra La Penna

(Di venerdì 10 maggio 2024) SPEZIA (3-4-1-2): 1 Zoet; 37 Mateju, 55 Hristov, 77 Bertola; 7 Elia, 8 Nagy, 10 Esposito S., 13 Reca ; 99 Verde, 20 Di Serio; 16 Falcinelli. (A disposizione: Zovko, 5 Tanco, 2 Wisniewski, 33 Gelashvili, 25 Bandinelli, 14 Vignali, 36 Candelari, 97 Jagiello, 80 Kouda). All. D’Angelo VENEZIA (3-5-2): 1 Joronen; 4 Idzes, 30 Svoboda, 33 Sverko; 27 Candela, 6 Busio, 8 Tessmann, 19 Bjarkason, 7 Zampano; 9 Gytkjaer, 20 Pohjanpalo. (A disposizione: 12 Bertinato, 23 Grandi; 10 Pierini, 13 Modolo, 15 Altare, 18 Jajalo, 21 Cheryshev, 24 Lella, 25 Dembélé, 31 Ullmann, 77 Elletrsson, 38 Andersen, 99 Olivieri). All. Vanoli. Arbitro: Ladi Roma (assistenti Bercigli di Firenze e Laudato di Taranto, quarto ufficiale Simone Galipò di Firenze. Var Irrati di Pistoia, Avar Piccinini di Forlì.

A due giorni dal derby Milan -Inter che potrebbe decretare la vittoria del ventesimo scudetto per i nerazzurri, i rossoneri scendono sul campo di allenamento. Ecco come prepara la partita a livello tattico Stefano Pioli ALLENAMENTO – Dopo la ...

Tutti i segreti del romanzo storico - La narrativa consente, osando nel campo del probabile, di aprire un mondo dove la saggistica non può arrivare. Io ho un modello di scrittura filmica nella descrizione degli ambienti, così mi dicono, ...

NBA, Tatum: "Siamo una buona squadra, non un superteam: non possiamo vincere sempre di 25" - ...sulla seconda a Est) vede di nuovo la propria avversaria prendersi il vantaggio del fattore campo. ... Non è così . Noi per primi non ci aspettiamo che sia così. Non è mai facile, meno ancora al secondo ...