Boom di visitatori alla Rete Museale di Benevento | tra marzo e aprile oltre 10mila presenze

(Di venerdì 10 maggio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoTra, con un incremento di circa il 20 per cento rispetto allo scorso anno (2023), sono state diecimila le persone che hanno visitato ladella Provincia di. A renderlo noto sono il dottor Nino Lombardi, Presidente della Provincia di, e l’avv. Giuseppe Sauchella, Amministratore Unico di Sannio Europa (Società in house providing della Provincia diche gestisce e promuove lanel capoluogo sannita). Altro dato entusiasmante è la partecipazione ai laboratoriSezione Egizia ad “Arcos” nel solo mese di, nonostante le festività previste dal calendario scolastico, sono stati ...

Game Over, le tappe della kermesse su cibo, salute e musei siciliani - Game Over, le tappe della kermesse su cibo, salute e musei siciliani - A Santo Stefano di Camastra e in altre 3 città siciliani gli appuntamenti con gli show cooking, i dibattiti e l'arte locale ...

Regione Lombardia, parte l’iniziativa ”Un, due, tre… Musei!” - Regione Lombardia, parte l’iniziativa ”Un, due, tre… Musei!” - L'iniziativa mira a far conoscere ai più piccoli l’offerta museale e il patrimonio culturale del territorio lombardo ...

La rete “Museo per tutti” è arrivata a Pompei - La rete “Museo per tutti” è arrivata a Pompei - Sono state di recente presentate le guide in linguaggio facilitato e in CAA (Comunicazione Aumentativa Alternativa) “Museo per tutti di Pompei”, realizzate dall’équipe del progetto “Museo per tutti. A ...