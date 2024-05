Empoli - la salvezza è racchiusa in 270 minuti Azzurri al rush finale per centrare l’obiettivo

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 10 maggio 2024) di Simone CioniUltimi 270di una stagione vissuta con il cuore in gola per tutti i tifosi delle sette squadre che sono arrivate a giocarsi lain volata. Unche, prendendo spunto dal Giro d’Italia in corso di svolgimento, è giunto al cartello dei 3 chilometri dall’arrivo. Quella che si apre stasera allo Stirpe di Frosinone con la sfida tra la squadra di Di Francesco e i campioni d’Italia dell’Inter è infatti la terzultima giornata. Vediamo quindi nel dettaglio quali sono gli impegni delle rivali per la permanenza in categoria ed il loro grado di difficoltà, provando a fare una previsione di classifica dopo questi ulteriori 90di gioco. Partiamo in ordine di punteggio. Il Lecce, a quota 37, ospiterà nel posticipo pomeridiano di lunedì ...